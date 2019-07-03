يؤثر التعرض لبعض الأشياء خلال اليوم على صحة الإنسان النفسية والعضوية، ويمكن أن تؤدي هذه الأشياء إلى استنزاف طاقته، وهو ما يؤثر سلبًا على الممارسات التي يقوم بها مثل العمل.

“الكونسلتو” يستعرض في التقرير التالي 5 عادات يومية تستنزف طاقة الإنسان، وفقًا لموقع “Health”:

يمكن أن تؤدي تعليقات زملائك السلبية في العمل إلى تأثر روحك المعنوية وتقليل ثقتك بنفسك، لذا في المرة المقبلة التي تتلقى فيها تعليقًا سلبيًا من زملائك، حاول التفكير في أنه نوع من التنافس في العمل.

انجلترا – إذا كنت ممن يجلسون على مكتب في العمل أو المنزل لفترات طويلة، فانتبه لوضعية جلوسك، لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك بشكل عام.

بعد فترة من الجلوس يبدأ الإنسان في الميل للأمام وهذا يؤثر على الرئتين ويمنعهما من استنشاق كمية كافية من الهواء، لذا عدل من وضعيات جلوسك وإحرص على الجلوس مستقيم الظهر، وركبتيك في وضعية قائمة.

يمكن أن تؤدي العادات الصحية غير السليمة إلى نقص المعادن والفيتامينات من الجسم، ومن بينها الحديد، ويظهر نقص الحديد بصورة أكبر في الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة النباتية، نظرًا لأن اللحوم هي مصدره الأساسي.

لذا فكر في تناول الفراولة أو الفاصولياء أو حتى الشيكولاته الداكنة، لأنها جميعها تحتوي على الحديد.

يمكن أن تؤدي قلة تنظيم دولابك إلى تعكر مزاجك والتأثير سلبًا على صحتك النفسية، لذا نظم دولابك ومكان عملك لتكون أكثر سعادة.

بعض الناس يقلقون بشدة من العودة للعمل بعد الأجازات الأسبوعية، أو يتخوفون من ضغط العمل خلال أيام معينة كالثلاثاء مثلًا، وهذا يستهلك طاقة الإنسان اليومية، لذا فكر بصورة أكثر إيجابية في الضغوط الحقيقية التي تواجهك في العمل وابتعد عن “فوبيا الأيام”.

وكالات