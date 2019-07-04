النيجر – تبنّت النيجر إجراءات أمنية خاصة، ونشرت آلاف رجال الأمن والجيش لضمان أمن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستنطلق اليوم الخميس لتستمر حتى الأحد المقبل في العاصمة نيامي.

وأعرب وزير الداخلية محمد بازوم عن ثقته في الوضع الأمني لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيا بالحديث عن نشر آلاف عناصر الشرطة ومعهم آلاف العسكريين في العاصمة.

وأكد بازوم أن “هذه القمة مهمة بالنسبة للنيجر”، وأضاف أن بلاده “تحتاج لرسم صورة جذابة لها لا تربطها بالإرهاب”.

وسيحضر القمة رؤساء نحو خمسين دولة سيصلون اعتبارا من الجمعة، على أن يبدأ الوزراء اجتماعاتهم التحضيرية الخميس.

وستشهد القمة إطلاق منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد دخول الاتفاقية ذات الشأن حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي، حيث بلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 24 دولة.

وينتشر الجيش بشكل واسع في نيامي عادة بينما تفرض في الفنادق الكبرى والمطاعم والأماكن العامة إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه هذا البلد الإفريقي هجمات متكررة من جماعات “جهادية” في غربه وجماعة “بوكو حرام” في جنوب شرقه.

وكان تنظيم “داعش” قد تبنى أمس الأربعاء هجوما على مركز إيناتيس العسكري غرب البلاد عند الحدود مع مالي، أسفر عن مقتل 18 جنديا.

المصدر: “فرانس برس”