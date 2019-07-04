كندا – تراجع الطلب على الشحن الجوي عالميا 3.4 بالمئة على أساس سنوي، في مايو/ أيار 2019.

وقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا” في بيان، امس “تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أحجام الشحن الجوي في مايو واضح. انخفض الطلب على أساس سنوي 3.4 بالمئة”.

وتابع البيان: “انخفاض الطلب الجوي على الشحن، دليل على الضرر الاقتصادي الناتج عن إقامة الحواجز أمام التجارة”.

ورحبت “إياتا” باستئناف الجهود لتخفيف التوترات التجارية القادمة، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان مطلع الأسبوع الجاري.

والسبت الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة، مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بعد اجتماع دام 80 دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان: “عادت (المحادثات) إلى مسارها، وسنرى ماذا سيحدث”.

وقالت “إياتا”: “ولكن حتى لو نجحت تلك الجهود على المدى القصير، فإن استعادة ثقة الأعمال وتنامي التجارة يستغرقان بعض الوقت. يمكننا أن نتوقع استمرار بيئة الأعمال الصعبة للشحن الجوي”.

وفي مايو الماضي على أساس سنوي، تراجع الطلب على الشحن الجوي في أمريكا الشمالية 1.6 بالمئة، وفي أوروبا 0.2 بالمئة، وفي الشرق الأوسط 6.9 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على الشحن الجوي في أمريكا اللاتينية 2.7 بالمئة، وإفريقيا 8 بالمئة.

والرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا” تأسست عام 1945، وتمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.

الأناضول