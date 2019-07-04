ليبيا – قالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا إقترحت على الاتحاد الأوروبي بناءً على تعليمات وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي تسريع إتخاذ موقف موحد وصارم للدول الأعضاء الـ28.

المصادر الدبلوماسية أشارت وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية أمس الأربعاء إلى أن هذا الموقف من شأنه أن يدعم فتح تحقيق أممي حول ما حصل لمركز إيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

يُشار إلى أن الإتحاد الاوروبي أعلن في بياناً له إنضمامه إلى دعوة الأمم المتحدة بوجوب إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.