مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية عن ختام مناورات “رمسيس 2019” المتوسطية المشتركة مع فرنسا.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إلى أن التدريبات تم تنفيذها بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، حيث استمرت عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وشاركت في التدريبات حاملة المروحيات الفرنسية “شارل ديغول” والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية، وعدد من الطائرات المقاتلة طراز “رافال” تابعة للجانبين، وعدد من المقاتلات المصرية طراز “إف–16” متعددة المهام.

واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها حماية سفينة ذات شحنة هامة وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر، وتنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

ونفذ عناصر القوات الجوية العديد من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية وتدربوا على تخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي المشترك ودعم التشكيل البحري في تنفيذ مهامه.

المصدر: RT