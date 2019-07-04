الولايات المتحدة – واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم، وارتفعت بأكثر من عشرين دولارا للأونصة، مع مخاوف تباطؤ الاقتصادي العالمي، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنحو واحد واربعة اعشار بالمئة، إلى الف واربعمئة وثمانية وعشرين دولارا وعشرة سنتات للأونصة، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة نصف درجة مئوية، عند الف واربعمئة وخمسة وعشرين دولارا وثلاثين سنتا للأونصة.

ويعاني المستثمرون من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع ضعف بيانات النشاط الصناعي العالمي، حيث أظهرت البيانات انكماش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى في ستة اعوام ونصف خلال حزيران الماضي، عند تسع واربعين نقطة وتسعة اعشار النقطة.

وأوضح البيان أن معظم الدول التي شملها الاستطلاع سجلت انكماشا في النشاط الصناعي مثل الصين وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وتايوان وإيطاليا وروسيا.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة ومؤشر أي إس إم للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

رويترز