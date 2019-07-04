ليبيا – إتهم مفتي المؤتمر العام المدرج على قائمة الارهاب لدول الخليج ومصر الصادق الغرياني القوات المسلحة الي وصفها بـ”عصابات حفتر” بتنفيذ الهجوم الذي إستهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، معتبراً أن الهدف من الهجوم هو تأليب المجتمع الدولي الذي يقف معه أساساً بكل قوة لإيجاد مبرر والتدخل لصالحه حسب زعمه.

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن المجتمع الدولي والبعثة الأممية تساوي بين الجلاد والضحية حين يتحدثون عن من وصفه بـ”المعتدي” مما يدل على أنهم شركاء ومنحازين لحفتر.

وأشار أنه لو كان هدف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحقيق الأمن والأمان في ليبيا ورد الظالمين يستطيعون خلال لحظة واحدة إيقاف حفتر وتحركاته عند حدها، زاعماً بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) تم تسخيره من قبل المجتمع الدولي والقوى الصهيونية للقضاء على ليبيا وتدميرها.

أما بشأن البيانات التي تطالب مجلس الأمن بفتح تحقيقات قال :”هذه البيانات لا تختلف عن البيانات السابقة الباهتة المضلة التي لم تضع النقاط على الحروف ولم تسمي الأمور بأسمائها نحن لا زلنا في نفس الحلقة المفرغة نتكلم عن عدو كأنه مجهول، الأسلحة الأمريكية التي وجدت وطالبت التحقيق فيها من الذي أحضرها لليبيا؟”.

وعن البيان الصادر من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ضد التدخل التركي بالشأن الليبي إعتبر أن تركيا دولة صديقة لليبيا ومتعاونة لم تتورط بأي تدخل يخرق الاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن جميع من وصفهم بـ”العقلاء” والمقاتلين في الجبهات يتحدثون عن قصور أداء الحكومة السياسي والعسكري الذي لم يتغير على الإطلاق.

وذكّر أن الحكومة لا تتعاطى مع ما يتم المطالبة به بشان التعديل على بعض الأشخاص الموجودين في عدد من المناصب لأن أدائهم لا يتماشى مع مستوى التضحيات كدور وزير الخارجية ووزير الدفاع.

كما وجهه رسالة إلى أهالي مصارته مفادها :”أسأل الله أن يتقبل شهدائهم وأن يعوض أهلهم وعليكم أن تعدوا هذا اصطفاء من الله وإختيار وكل من ابتلي في هذه الحرب وصدق النية أجره عظيم لكن يدعونا ذلك إلى أن يراجع أمر المسؤولين في الرئاسي وبرلمان طرابلس والدولة وأن لا يسكتوا على ما يجيري في ليبيا من عدوان”.

وتسائل إن كان يوجد لجان تحقيق من الرئاسي وديوان المحاسبة لمتابعة الأموال التي تصرف للجنة الأزمة بالمليارات والتأكد من وصولها للنازحين والمقاتلين في الجبهات، كاشفاً عن ورود معلومات تفيد بأن المطبخ الذي يوفر الوجبات لجبهة وادي الربيع عليه تكاليف بـ 400 ألف دينا لتوفير الوجبات للمقاتلين بحسب قوله.

الغرياني طالب الجميع بالتكاتف والتعاون والإجماع على كلمة الحق دون مجاملة أحد، مثمناً جهود قوة حماة غريان الذين قال بأنهم “طردوا” من وصفه بـ”العدو”، داعياً إياهم للحذر من المخذلين والمفسدين الذين يتربصون ويتعاملون مع حفتر حسب زعمه.