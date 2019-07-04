ليبيا – قال قائد اللواء 106 مجحفل التابع للجيش اللواء سالم رحيل إن الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيرة تحمل قنابل لاستهداف تمركزات قوات الشرطة في المدن الداعمة للجيش بمدن المنطقة الغربية.

اللواء رحيل إتهم في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء الميليشيات المدعومة من أنقرة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لعرقلة دخول الجيش لمدينة غريان.

وأشاد قائد اللواء 106 مجحفل بجنود الجيش والشرطة للدفاع عن مدينة غريان حتى آخر طلقة ، مشيراً إلى دور الميليشيات الإرهابية والإجرامية في التخفي وسط المدنيين واستخدام كدروع بشرية.