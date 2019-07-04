ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن الجيش لم يقم بقصف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الغربية.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء أن المليشيات والكتائب في المنطقة الغربية إستهدفت مراكز الإيواء بقذائف الهاون ولم تستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.

وشدد الميهوب على ضرورة التحقيق في الأمر للتأكيد على الجريمة التي ارتكبتها المليشيات لمنع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة طرابلس وإثارة الرأي العام المحلي والدولي وأن الجريمة ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها حسب قوله.