ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن قيام بعض المزارعين بأعمال الحفر والإعتداء على خط المياه بالمسار الشرقي بطريق مصنع الألبان بمدينة الخمس الأمر الذي يؤدي إلي إنقطاع المياه عنها.

جهاز النهر الصناعي ناشد بحسب المكتب الإعلامي التابع له المجلس البلدي بمدينة الخمس والجهات الأمنيه والشرطيه بسرعة التحرك لإيقاف هذه الإعتداءات التي يقوم بها بعض المزارعين.

وأشار إلى أن الإعتداء على أنابيب نقل المياه بطريق مصنع الألبان الخمس بتوصيل وصلات غير شرعية سيوقف الإمداد المائي لمدينة الخمس وسيؤثر بشكل كبير على باقي المدن.