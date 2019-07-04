انجلترا – أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تجري تحقيقا في “الوفاة المفاجئة” للشيخ خالد القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، مؤكدة أن ملابسات الحادث غير واضحة.

وأشارت شرطة لندن في بيان أصدرته، امس إلى أنها أخطرت صباح الاثنين الماضي “بوفاة مفاجئة” في منزل بمنطقة نايتسبريدج وسط العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق “برجل في أواخر الثلاثينات من العمر”.

وأفادت الشرطة بـ “فشل فحص ما بعد الوفاة الذي أجري الثلاثاء في تحديد سبب الموت”، موضحة أن تقرير الطبيب الشرعي لم يكن حاسما حول هذا الموضوع، وأنها تنتظر نتائج فحوصات إضافية.

وذكرت الشرطة أنه “يجري حاليا التعامل مع ملابسات الوفاة الغير واضحة”، لافتة إلى أنها لم تعتقل بعد أي شخص في القضية، فيما أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن البيان يخص الشيخ خالد.

وأعلن ديوان حاكم الشارقة عن وفاة الشيخ خالد، الذي كان في الـ 39 عاما من عمره وانتقل إلى بريطانيا وهو في عمر 9 سنوات، يوم الاثنين في لندن، دون ذكر الأسباب.

ودفن جثمان القاسمي في وقت سابق من امس الأربعاء في الإمارات، وهو ما يجعل إعادة تشريح جثته أمرا غير محتمل حاليا.

واشتهر الشيخ خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم “بيت أزياء قاسمي”.

ويعد الشيخ خالد آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

وأمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، فيما أعرب عدد من زعماء الدول ومشاهير عالم الأزياء عن تعازيهم في وفاته.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية + وكالات