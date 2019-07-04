لوكسمبورغ – غادر وفد برلماني أردني أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE المنعقد في لوكسمبورغ، احتجاجا على تخصيص المنظمين مكانا للوفد الأردني مجاورا للوفد الإسرائيلي.

وقال النائب خالد أبو حسان نقلا عن رئيس الوفد البرلماني الأردني النائب إبراهيم القرعان، إن الوفد انسحب بعدما طلب من اللجنة المنظمة إبعاده عن الوفد الاسرائيلي، إلا أن المنظمين رفضوا، ما اضطر الوفد للانسحاب.

وأكد أبو حسان أن الوفد الأردني “تفاجأ بأن المقعد المخصص للوفد الأردني ملاصق وعلى نفس الطاولة المعدة للوفد الإسرائيلي”، مضيفا أن محاولات إقناع منظمي المؤتمر بتغيير المكان فشلت بحجة أن هذه إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها.

وشدد النائب على أن قرار المغادرة راجع “لمبادئنا وأخلاقنا وديننا الحنيف الذي لا يسمح لنا بالجلوس مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب لمقدساتنا”.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تضم في عضويتها 56 دولة وتهتم بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات.

المصدر: “عمون”