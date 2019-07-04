ليبيا – هاجم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا مساء الخميس وسائل إعلام ومواقع لم يسمها على خلفية ما أسماه ” تناقلها أخبار عن ( تعرض المهاجرين الناجين من مركز إيواء تاجوراء لإطلاق النار عقب محاولتهم الفرار من القصف الجوي ) معتبراً أن هذه الوسائل نقلت إشاعات وأخباراً كاذبة الهدف منها تأجيج الرأي العام والتغطية على الجريمة البشعة التي قال بأن ما أسماها ” مليشيات حفتر ” قامت بها بحق المهاجرين ليل الثلاثاء الماضي .

لكن بيان باشآغا هذا الذي إتهم فيه وسائل الإعلام بنشر الإشاعات كان موجهاً للجهة الخطأ على مايبدوا أو أنه تعمد عدم الإشارة للجهة الأصلية الصادرة عنها هذه المعلومات ، لأن هذه الأنباء لم تصدر عن وسائل إعلامية بل أن الجميع بمن فيهم صحيفة المرصد نقلوها عن تقرير رسمي صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للأمم المتحدة بناءً على شهادات ناجين من الموقع المنكوب بعد مقابلتهم من قبل موظفي الهيئات الأممية المختلفة العاملة في طرابلس .

وعبر عدد من الصحافيين الليبيين عبر صفحاتهم على فيسبوك وتويتر عن إستغرابهم من هذا البيان وإتهامهم من قبل باشاآغا بنشر الإشاعات للتغطية ” على جريمة قصف المهاجرين ” دون أن يشر للجهة الأصلية التي أصدرت هذه المعلومات لا سيما وأن وكالة رويترز كانت أول من نشر الخبر نقلاً عن الأمم المتحدة بناء على تقريرها الصادر بالخصوص . وللإطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية من مصدره الأصلي عبر موقع مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة المعروف إختصاراً بإسم OCHA إضغط هنا .

ماذا يحوي التقرير ؟

في وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها تقارير تفيد بأطلاق بعض الحراس النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الهرب إثر الضربة الجوية الأولى التي إستهدفت موقعاً عسكرياً قرب مركز الإيواء المنكوب في تاجوراء .

وقالت الأمم المتحدة في تقرير رسمي صادر عنها باللغة الإنجليزية بأن هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتأثر فيها مركز تاجوراء بالأعمال القتالية ، بسبب قربه المباشر من قاعدة عسكرية في ذات الموقع في إشارة منها لكتيبة الضمان . ونشرت خارطة حددت فيها المركز باللون الأحمر الذي يقع بين هدفين عسكريين على يمينه ويساره تماماً .

وأضاف التقرير : ” أُصيب شخصان من المهاجرين داخل نفس المركز في 7 مايو عندما ضربت غارة جوية موقع لقوات حكومة الوطني بالقرب من المركز وفي يوم 12 مايو أي بعد أسبوع من الهجوم الأول نقلت سلطات مكافحة الهجرة 108 مهاجر إضافي جلبتهم من البحر لذات المركز رغم التحذيرات الموجهة بالإحداثيات لكل أطراف النزاع من أنه مركز إيواء يقع قرب موقع عسكري كما زودتهم بإحداثيات بقية مراكز الإيواء الاخرى ” .

تتابع الأمم المتحدة : ” على الرغم من ذلك ، واصلت السلطات نقل اللاجئين والمهاجرين إلى مركز تاجوراء حيث تم احتجاز أكثر من 600 لاجئ ومهاجر ، بمن فيهم النساء والأطفال ، رغما عنهم فيه وقت وقوع الهجوم ” وكانت مفوضية اللاجئين قد قالت يوم 7 مايو أن عدد المهاجرين المحتجزين بالمركز كان 500 شخص قبل أن يصعد العدد إلى 600 بعد جلب 108 إضافيين جرى إحتجازهم في البحر .

وكشفت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة الإنسانية حذرت مرارًا وتكرارًا من أن إعادة اللاجئين والمهاجرين من البحر إلى الشواطئ الليبية ومن ثم احتجازهم تعسفياً في مناطق غير آمنة ، قد عرّض هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الضعفاء لخطر كبير يتمثل بالضبط في نوع المأساة التي وقعت ليل الاربعاء.

ونوهت الأمم المتحدة إلى زيارة مختلف وكالاتها إلى المقر المنكوب للتأكد من المعلومات وتقييم الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها ، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات الطبية وحماية الجرحى الناجين واللاجئين الباقين والمهاجرين في تاجوراء مؤكدة نقل المصابين إلى المستشفى فيما يقوم المسعفون المحليون الأوائل ، جنبًا إلى جنب مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود ، بدعم توفير المساعدة الطبية.

ومع ذلك ، في أعقاب هذا الهجوم ، لا يبدو أن أي نقل عام لبقية اللاجئين والمهاجرين من تاجوراء في متناول اليد. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ولهذا التقرير، من المقرر إطلاق سراح أربعة مهاجرين نيجيريين (ثلاث نساء وطفل واحد) وتسليمهم إلى السفارة النيجيرية اليوم .

صفحات من التقرير صفحات من التقرير

وتقدم المفوضية تقارير عن خطط لإجلاء 31 لاجئ مسجل (نساء وأطفال) إلى مرفق المغادرة العام للمفوضية في طرابلس اليوم أيضًا و من المتوقع أن يظل جميع اللاجئين والمهاجرين الآخرين الباقيين من تاجوراء داخل العاصمة في الوقت الحالي ، ويسعى مديرو مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية حاليًا لإيواء النازحين في هناغر أخرى داخل المجمع المنكوب نفسه ، على مقربة من أهداف عسكرية. وبالتالي ، سيقضي حوالي 500 لاجئ ومهاجر لياليهم في نفس درجة التعرض للعنف والخطورة كما حدث عند الهجوم السابق ، وذلك وفقاً لذات التقرير الأممي .

وشددت الأمم المتحدة على أن اللاجئون والمهاجرون في خطر في طرابلس وما حولها فيما لا يزال الفاعلون في المجال الإنساني قلقين بشكل خاص على سلامة ورفاهية ما يقرب من 3800 لاجئ ومهاجر محتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز المعرضة للقتال أو على مقربة منه.

وتابع التقرير : ” كما يوضح هذا الحادث المروع ، فإن جميع الأفراد داخل هذه المراكز معرضون لخطر وشيك ، حيث يتم احتجازهم ضد إرادتهم وليس لديهم أي وسيلة للبحث عن الأمان بمفردهم وبالإضافة إلى التهديد الذي يمثله النزاع المسلح ، تتسم الظروف في مراكز الاحتجاز بالاكتظاظ الشديد وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والماء النظيف ومرافق الصرف الصحي ويعد مركز تاجوراء من بين العديد من المراكز التي تفتقر بشدة إلى الغذاء ، حيث يتلقى اللاجئون والمهاجرون وجبة واحدة في اليوم و يعانون من سوء التغذية والمرض ورغم مسؤولية المنظمات الدولية عن رعاية هؤلاء الأفراد المحتجزين تظل هذه المهمة على عاتق الحكومة الليبية “.

في هذا السياق ، قالت الأمم المتحدة أن إعادة أكثر من 3000 لاجئ ومهاجر تم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا في عام 2019 أمر مقلق للغاية وقد حدث هذا على الرغم من الحقيقة الواضحة بظروفهم ، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صدر في 4 أبريل 2019 بأنه “لا أحد يستطيع القول إن ليبيا ميناء آمن للجوء في هذه المرحلة”. فيما أخلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 1000 لاجئ من ليبيا خلال عام 2019.

وطالبت الأمم المتحدة مه الجهات الإنسانية الفاعلة بإلحاح بالإفراج الفوري عن اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا وتزويدهم بمأوى آمن حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم أو يمكن تزويدهم بمساعدة آمنة للعودة إلى أوطانهم من أجل لم شملهم مع أسرهم مكررة التأكيد على أن ليبيا ليست بأي حال من الأحوال مرفأً آمنًا للنزوح للاجئين والمهاجرين كما حثت الدول الأوروبية على وقف إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى الشواطئ الليبية.

كما دعت الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية جميع ” أطراف النزاع ” إلى الامتناع عن تحويل المواقع العسكرية أو وضعها داخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين ، مثل مراكز الاحتجاز ، مع ضرورة إجلاء المدنيين الخاضعين لسيطرتها ، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون ، من المناطق المجاورة للأهداف العسكرية إلى مكان أكثر أمانًا ، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية (المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية).

وأخيراً ، ذكرت الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني جميع الأطراف بالحظر الصارم للهجمات العشوائية بموجب القانون الإنساني الدولي وحثت جميع الأطراف على تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة – بما في ذلك القصف الجوي – في المناطق المأهولة بالسكان بسبب تأثيرها العشوائي المحتمل. وبالمثل ، تذكّر الجهات الفاعلة في المجال الإنساني جميع الأطراف بالتزاماتها في الحرص الدائم على تجنيب المدنيين والمواقع المدنية ، بما في ذلك أماكن الاحتجاز.

المصدر : الأمم المتحدة – مكتب الشؤون الإنسانية

الترجمة : المرصد – خاص