انجلترا – بكرت الألمانية أنجليك كيربر حاملة اللقب بالخروج من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتها الخميس أمام الأمريكية لورين ديفيس 2-6 و6-2 و6-1 في الدور الثاني.

وهذه أسوأ نتيجة لكيربر (31 عاما) التي بلغت نهائي دورة إيستبورن الأخيرة، منذ خروجها من الدور عينه في 2013. بدورها، عادلت ديفيس أفضل نتيجة لها في ويمبلدون، وهي تلتقي في الدور الثالث الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 30.

وقالت ديفيس بعد فوزها: “هذا يعني كل شيء أعمل لأجله. كنت متوترة قليلا، انزلقت وأصيبت قدمي في المجموعة الأولى”.

وكانت ديفيس التي عانت أيضا إصابة في كتفها مصنفة خارج لائحة الـ250 عالميا هذه السنة، لكنها عادت بين أول مئة لاعبة.

وتابعت: “نعم كانت رحلة صعبة من التعلم والنمو كلاعبة وكشخص”.

ورأت أن منعطف المباراة “كان عندما تقدمت 3-2 في المجموعة الثانية وقلت لنفسي إني أنتمي إلى هذا المكان، بمقدورك القيام بذلك”.

المصدر: أ ف ب