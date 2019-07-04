موسكو – اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التخلي عن مفهوم “الردع” المتبادل الذي يعود إلى الحرب الباردة، سيساعد في تجاوز المشاكل في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال الرئيس الروسي في حوار أجرته معه صحيفة Corriere della Sera الإيطالية قبيل زيارته المقررة إلى روما، إنه لتجاوز الوضع الحالي غير السليم في العلاقات بين روسيا و”الناتو”، لا بد من التخلي عن مفاهيم “الردع” و”فلسفة التكتلات” التي تعود إلى الحرب الباردة، مشددا على ضرورة أن تكون منظومة الأمن موحدة في أوروبا والعالم وغير قابلة للتجزئة.

المصدر: “إنترفاكس”