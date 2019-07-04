الفاتيكان – استقبل البابا فرنسيس في مقره بالفاتيكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى إيطاليا اليوم الخميس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وفور وصوله إلى مطار روما، توجه الرئيس الروسي إلى الفاتيكان، ودخل موكبه ساحة القصر البابوي حيث كان في استقباله مسؤولون فاتيكانيون.

ودخل بوتين القصر لابسا البدلة السوداء حسب بروتوكول الفاتيكان، واستقبله البابا فرنسيس داخل القصر في ثالث لقاء لهما، للتباحث في عدد من القضايا الدولية والثنائية، منها الوضع في سوريا وفي شرق أوكرانيا، إضافة إلى الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية، حسبما ذكر الكرملين في وقت سابق.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين لن يتطرق إلى موضوع دعوة البابا لزيارة روسيا، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الجانب الديني للعلاقات بين روسيا والفاتيكان، وبالتالي يجب بحث هذا الموضوع بالتنسيق مع الكنيسة الروسية.

وقال سكرتير الدولة (رئيس الحكومة) في الفاتيكان أن الحبر الأعظم ينظر إلى بوتين كرجل مؤمن، يحتضن القيم المسيحية، مضيفا أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لمسائل مثل حماية المسيحيين في الشرق الأوسط وأزمة القيم المسيحية في المجتمع الغربي.

وسبق أن التقى بوتين فرنسيس في عامي 2013 و2015، وهذه هي زيارته السادسة إلى الفاتيكان حيث اجتمع مرتين مع البابا يوحنا بولص الثاني في عامي 2000 و2003، والبابا بندكتوس السادس عشر عام 2007.

المصدر: وكالات