أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط العالمية، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضا دون المتوقع، في مخزونات الخام الأمريكية، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة (13:02 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.44 بالمئة أو 28 سنتا إلى 63.54 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/ آب بنسبة 0.92 بالمئة أو 53 سنتا إلى 56.81 دولارا للبرميل

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.85 بالمئة إلى 1511 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” و”بتلكو” بنحو 2.24 بالمئة و1.32 بالمئة على التوالي.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مع صعود مؤشرها الأول بنسبة 0.59 بالمئة إلى 6544 نقطة، فيما زاد السوق الرئيس بنحو 0.41 بالمئة إلى 4783 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.54 بالمئة إلى 5950 نقطة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1892 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل “عمد للاستثمار” بنسبة 1.66 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.46 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4999 نقطة، مع صعود أسهم الاتصالات والبنوك والعقارات، بنحو 0.12 بالمئة و0.2 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي.

فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.21 بالمئة إلى 2660 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار مولز” بنسبة 0.98 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 0.8 بالمئة.

ونزلت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.99 بالمئة إلى 13997 نقطة، بفعل مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.08 بالمئة إلى 8846 نقطة، مع انخفاض بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3822 نقطة، مع تراجع مؤشر القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.23 بالمئة و0.03 بالمئة على الترتيب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.85 بالمئة إلى 1511 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 6544 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1892 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4999 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.99 بالمئة إلى 13997 نقطة.

دبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 2660 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 8846 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3822 نقطة.

الأناضول