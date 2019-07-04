الولايات المتحدة – تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدراج سؤال حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني الذي سيجري في 2020.

وجاء إعلان ترامب بالتخلي بعد قرار للمحكمة العليا التي عرقلت الخميس الماضي إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب “مصطنعة”.

وفي هذا الصدد قالت النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، “إنه تم التخلي عن هذا الخيار … يسرنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية”.

وأضافت جيمس التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن “إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد” لكنه “سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا”.

وكان الرئيس الأمريكي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء، الذي يجري كل عشر سنوات بموجب الدستور الأمريكي، إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة، قائلا أمام الصحفيين، “هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا بالولايات المتحدة وأن تكون (مقيما) غير شرعي”، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.

ويرى مراقبون أن تأثير خطوة من هذا النوع هائل، فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.

وكانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 مليون مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.

المصدر: وكالات