إيطاليا – أكد السيناتور الإيطالي، ماركو سيكلاري، أن العلاقة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي ساءت أكثر بعد حادثة سفينة “سي ووتش” في ميناء لامبيدوزا.

وقال سيكلاري في حديث لـRT، إنه “لا يمكن السماح لأحد بتحدي إيطاليا عبر كسر هيبة القانون، ولا يمكن ضمان حقوق الإنسان “بطريقة خاصة”، وعبر تنصيب نفسه بدلا من “عدالة القانون”.

وقال تعليقا على حادثة لامبيدوزا إنه يجب أن تأخذ العدالة مجراها من دون استغلال أو إصدار أحكام سياسية، داعيا إلى عدم شيطنة ما فعلته قبطانة السفينة، كارولا ريكيت، أو تقديسه، بل يجب إنفاذ القانون من دون تدخل خارجي.

وألغت محكمة إيطالية، امس الأربعاء، فرض إقامة جبرية على القبطانة ريكيت، التي تم توقيفها في إيطاليا السبت الماضي لأنها رست عنوة بسفينتها في ميناء لامبيدوزا في جزيرة صقلية، وكان على متنها 40 مهاجرا غير شرعي.

وردا على سؤال حول انتقاد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتانماير للموقف الإيطالي، قال سيكلاري إنه يتفهم موقف شتانماير، لكنه لا يقبله، معتبرا أن هذا الموقف من الممكن أن يهدد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المتوترة أصلا، بسبب اختلاف الرؤى في ملف الهجرة.

وأضاف أنه قد تسوء الأمور أكثر بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بسبب عدم تحديد استراتيجية مشتركة وواضحة حول ملف الهجرة، لافتا إلى أن مشكلة الهجرة أخطر بكثير مما تبدو، والحل يتطلب مشاركة جميع الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

وحول مقترح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني،بناء جدار بين إيطاليا وسلوفينيا لمنع تدفق المهاجرين، قال سيكلاري إنه لا يعتقد أن هذا الاقتراح سيترجم إلى أفعال ملموسة، معتبرا أن بناء الجدار غير ممكن قانونيا، وسيكون عديم الجدوى أيضا.

وأضاف سيكلاري أن هناك حاجة إلى خطة كبيرة، وتخصيص الموارد اللازمة لخلق التنمية في قارة تنهار أكثر فأكثر، لافتا إلى أن ملايين الأشخاص يفرون من الحروب ومن بلدان ليس لدى سكانها أي حقوق على الإطلاق، ولهذا يعرضون أنفسهم لخطر الغرق مع أطفالهم.

وختم بالقول إنه “لن نكون قادرين على احتواء تدفقات الهجرة، ولهذا السبب نحتاج إلى الاستثمار في أسرع وقت ممكن في أفريقيا من خلال تهيئة الظروف المعيشية اللازمة لتحقيق الرخاء والرفاهية لتلك المناطق”.

المصدر: RT