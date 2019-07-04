ليبيا – دان حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل البرلمان جماعة إرهابية ما حدث في مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، متهماً من وصفهم بـ”مليشيات مجرم الحرب حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بارتكاب هذه الجريمة التي أودت بحياة العديد من القتلى من جنسيات مختلفة.

الذراع السياسي لجماعة الاخوان طالب في بيانه والذي أطلعت المرصد على نسخة منه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة والإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ما زعم أنها جرائم متكررة لمن وصفهم بـ”المليشيات الإجرامية المعتدية على العاصمة”.

ودعا الحزب محكمة الجنايات الدولية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لإدانة وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات الرادعة بالخصوص.

يشار إلى أن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة قد ردت في بيان لها أمس الاربعاء على الاتهامات التي وجهت لها بشأن إستهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، مؤكدةً على أنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح.