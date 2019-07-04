ليبيا – أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي عقد اجتماعًا اليوم الخميس مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وزارة الخارجية الايطالية أشارت وفقاً لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخمييس إلى إن اللقاء أتاح فرصة الاطلاع على آخر التطورات في ليبيا وعلى وجه الخصوص بعد القصف المأساوي والخطير لمركز تاجوراء للمهاجرين والذي تسبب في وفاة وإصابة العديد من الأشخاص العزّل.

وقالت الوزارة أنه خلال الاجتماع أكد وزير الخارجية الإيطالي قناعة بلاده بشأن دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى وقف الأعمال القتالية وتصعيدها المستمر.

وجدد ميلانيزي طلب إيطاليا بإجراء تحقيق شامل من الأمم المتحدة حول ما حدث في تاجوراء ، منوهاً بأن تقدم أمس بإقتراح رسميً إلى الاتحاد الأوروبي بغية تبني موقف موحد من جانب الدول الاعضاء في هذا الصدد.