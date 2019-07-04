ألمانيا – أعلن الدولي الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني اليوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالتتويجات والأرقام القياسية.

وقال روبن لوسائل إعلام هولندية “هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا”. وانتهى عقد روبن مع بايرن في 30 يونيو الماضي.

وحمل روبن ألوان خرونينغن وآيندهوفن وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وأقر في مايو الماضي أن فكرة الاعتزال تراوده.

وغاب روبن عن الملاعب بين نوفمبر ومطلع مايو بسبب الإصابة “في حال قررت أن تتابع اللعب، عليك أن تجد مكانا حيث كل شيء على ما يرام، ليس فقط بما يتعلق بكرة القدم، بل أيضا من أجل عائلتي”.

وبعدما قاد روبن بايرن للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 بتسجيل هدف الفوز في مرمى الجار بوروسيا دورتموند (2-1)، ختم مسيرته مع العملاق البافاري بلقب سابع تواليا في الدوري.

وخاض روبن 96 مباراة دولية مع هولندا سجل فيها 37 هدفا وحل وصيفا في مونديال 2010 وثالثا في 2014. وأعلن اعتزاله دوليا بعد فشل المنتخب البرتقالي في بلوغ مونديال 2018.

وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي في 2005 و2006 تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل إحراز الليغا مع ريال في 2008. لكن معظم إنجازاته حققها مع بايرن محليا إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2013، وسجل تحت ألوانه 144 هدفا.

المصدر: أ ف ب