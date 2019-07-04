إسبانيا – وسيحل برشلونة حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس.

أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، سيستضيف خيتافي في ديربي مدريدي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيغو.

أما بقية مواجهات الجولة الأولى فجاءت كالتالي: مايوركا- إيبار، إسبانيول- إشبيلية، ألافيس- ليفانتي، فالنسيا- ريال سوسيداد، ليغانيس-أوساسونا، فياريال- غرناطة.

وستقام مباراة كلاسيكو مرحلة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو، في 27 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الـ10، بينما سيلعب كلاسيكو العودة في الأول من مارس المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ26.

وستنطلق البطولة في 17 أغسطس، وستختتم في 24 مايو 2020.

المصدر: وكالات