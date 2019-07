ليبيا – ألقت الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة باللوم في مأساة الغارة الجوية على سياسة الاتحاد الأوروبي في الشراكة مع الميليشيات الليبية لمنع المهاجرين من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا وفقاً لتقرير نشرته وكالة ” أسيوشيتد برس ” الأمريكية اليوم الخميس .

وفي تقرير تابعته وترجمته المرصد ، قالت الوكالة أن منتقدو برنامج الاتحاد الأوروبي يعللون ذلك لتركه المهاجرين تحت رحمة المتجرين الوحشيين أو محتجزين في مرافق الاحتجاز بالقرب من الخطوط الأمامية للقتال وغالبًا دون طعام وماء كافيين.

ونقلت الوكالة عن مهاجرين نجوا من الغارة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قولهم ” إن ميليشيا محلية قد جندتهم للعمل في ورشة أسلحة مجاورة ” .

ومن جهتها قالت ” دانتيلا روفيرا ” مستشارة الأزمات الرئيسية في منظمة العفو الدولية والمحققة في جرائم الحرب أن المهاجرين أجبروا على العمل في مقر المليشيا المجاورة وكان من بين ماعملوا عليه ” تنظيف وتجهيز الأسلحة “مما جعلهم أهدافاً للقصف الجوي .

#Migrants who survived the deadly airstrike on a detention center in #Tajoura , #Libya , said they had been conscripted by a local militia to work in an adjacent #weapons workshop – potentially making them a target https://t.co/tqZLf5YczW pic.twitter.com/vxhDfowP83

— Donatella Rovera (@DRovera) July 4, 2019