البرازيل – يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل بهدفين دون رد .

وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية : “لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت”.

وأضاف: “منتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني”.

وأكد مدرب التانجو: “بلا شك هناك أمور تحتاج لتطوير، ولكن عندما يكون لديك مثل هذا الفريق، فإن الأمور تكون أسهل”.

وأتم ليونيل سكالوني: “لا أفضل الحديث عن التحكيم، ولكن قبل الهدف الثاني للبرازيل، كان أحد لاعبينا يسقط على أرض الملعب وسمعنا صافرة في الملعب”.

المصدر : كووورة