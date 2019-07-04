انجلترا – تلقى الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، اتصالات من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لقيادته في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع مارتينيز لقيادة الفريق، خلفا لرافائيل بينيتيز.

ولم يتواصل مسؤولو نيوكاسل مع الاتحاد البلجيكي بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن ذلك منتظر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي مفاوضات نيوكاسل، رغم تأكيدات مارتينيز الشهر الماضي، أنه سيبقى مع منتخب بلجيكا حتى نهائيات يورو 2020.

ولم يخف المدرب الإسباني أبدًا رغبته في العودة إلى العمل في الدوري الإنجليزي، حيث قاد من قبل أندية سوانزي وويجان وإيفرتون.

ويخشى الاتحاد البلجيكي من إغراءات نادٍ كنيوكاسل لمارتينيز بالعودة إلى البريميرليج، خصوصا أنه يسير بشكل جيد جدًا مع “الشياطين الحمر” في الفترة الأخيرة.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم الأخير بروسيا، ويستمر عقده هناك حتى نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويتطلع مايك أشلي رئيس نيوكاسل للتعاقد مع مدرب يحمل اسم كبير، وسبق له التدريب في البريميرليج من أجل خلافة بينيتز.

وارتبط اسم إسباني آخر بتدريب نيوكاسل في الموسم الجديد، وهو مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، إلا أن هناك مخاوف من تجربته الأولى كمدير فني.

المصدر : كووورة