مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن اكتشاف جديد للبترول في منطقة أبو رديس سدري في محافظة سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه جرى اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية، وإكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعليا بمنطقة الاكتشاف.

وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحديا جديدا للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957 والذي يعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر، لافتا إلى وضع الشركة خطة تنمية موسعة للمنطقة تشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي 3 آلاف برميل زيت على الأقل، ويجرى دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

المصدر: وكالات