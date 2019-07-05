مصر- يخوض المنتخب النيجيري، السبت، مواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني حامل اللقب، في نهائي مبكر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

ولن تكون المواجهة سهلة على لاعبي المنتخبين، فكلاهما يمتلك ضمن صفوفه مجموعة متميزة من النجوم، إضافة لطموحات التأهل إلى ربع النهائي القاري.

ومن المرجح أن يبقي الألماني جيرنوت روهر، مدرب المنتخب النيجيري، عناصره الأساسية على مقاعد البدلاء، أمثال أحمد موسى، وبيتر إتيبو، إضافة إلى أوديون إيجالو، وأليكس أيوبي، وويلفرد نديدي، وموسيس سيمون.

على الجانب الآخر، يمتلك الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني للكاميرون، العديد من الأوراق الرابحة ضمن صفوف فريقه، أمثال كارل توكو ايكامبي وإيريك ماكسيم تشوبو ـ موتينغ، وكريستيان باسوغوغ.

ويجمع المنتخبين تاريخ كبير من اللقاءات، حيث تقابلا من قبل 17 مرة، التفوق بها كان واضحا لنيجيريا بالفوز في 8 مباريات، مقابل 5 للكاميرون، فيما حسم التعادل 4 لقاءات.

وزار لاعبو الكاميرون شباك نيجيريا بـ 15 هدفا، فيما رد النيجيريون بـ 26 هدفا.

وفي مراحل خروج المغلوب بمختلف البطولات، تتفوق نيجيريا بإطاحة الأسود مرتين، مقابل مرة وحيدة للأخير.

البداية كانت من الكاميرون في نصف نهائي دوري الألعاب الإفريقية عام 1991، وقتها تغلبت على النسور الخضراء بهدف وحيد.

ثم جاء الرد من نيجيريا في العام التالي، بكأس أمم إفريقيا 1992، بعدما خطف المركز الثالث بالفوز بنتيجة 2-1، واستمر تفوق النسور الخضراء بدور الثمانية بكأس إفريقيا 2004، حيث فازت بالنتيجة ذاتها.

الأناضول