غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 40 متظاهرا، بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه:” أصيب 40 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع”.

وأوضحت وزارة الصحة أن 22 من بين الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي إن الجيش “اعتقل فلسطينييْن اثنين، عبروا السياج الأمني، جنوب القطاع”.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر إن أحد المعتقليْن “ضبط معه سكين، وتم تحويلهما للتحقيق”.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.