إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط إنتر ميلان، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أن ناينجولان قد يفسح الطريق أمام انضمام أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، إلى صفوف النيراتزوري.

وأضاف أن ناينجولان، يمكن أن ينتهي به الأمر إلى الانتقال لأحد أندية الصين، مشيرا إلى أن اللاعب يرحب في الوقت نفسه بالعودة إلى روما، إلا أن الجيالوروسي غير مهتم بإعادته لصفوف الفريق.

ولفت الموقع إلى أن نادي جيانجسو سونينج الصيني، يمكن أن يكون الحل أمام رحيل ناينجولان، في ظل قدرته على دفع ما يقارب 4.5 مليون يورو، قيمة الراتب السنوي للاعب البلجيكي في الموسم الواحد.

وختم بأن إنتر يستهدف ضم فيدال، لاعب برشلونة، مضيفا أن الأيام الـ15 المقبلة يمكن أن تكون حاسمة، في ظل رغبة النادي الكتالوني في الحصول على 20 إلى 22 مليون يورو، للسماح برحيل اللاعب التشيلي البالغ من العمر 32 عامًا.

المصدر : كووورة