ليبيا – قالت مجموعة إيني الايطالية للطاقة اليوم الجمعة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

الرئيس التنفيذي لشركة إيني للطاقة كلاوديو ديسكالزي قال في تصريحات للصحافيين لدى وصوله اليوم الجمعة إلى مجمّع إتحاد الزراعيين الإيطاليين كولديرتي في بلدة كاستيلو سفورتسيسكو بميلانو وفقاً لوكالة “آكي”الإيطالية رداً على السؤال :”ما هي الأوضاع في ليبيا؟”، بالقول:”إن الإنتاج هو نفسه دائمًا وأن جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس”.

يُشار إلى أن الإتحاد الدولي لقطاع النفط الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي إيني وشركة النفط الليبية “Noc” قد رأى أن ليبيا بلد في حالة حرب ينبغي الهرب منه.