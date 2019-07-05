تركيا – ارتفع عدد ضحايا انفجار بسيارة، الجمعة، في بلدة ريحانلي، بولاية هطاي، جنوبي تركيا، إلى 3 قتلى.

وتوفي المصاب الثالث جراء الانفجار في السيارة متأثرًا بجراحه في مستشفى اسكندون الحكومي، التي نقل إليها لتلقي العلاج، حسب مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.

بدوره، قال والي هطاي، رحمي دوغان، للأناضول، إنه لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن.

وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها.

ولفت الوالي إلى أنه كان هناك 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية على متن السيارة حيث قتل اثنان، فيما أصيب الآخر بجروح ونقل إلى المشفى.

بدورها، أشارت ولاية هطاي، في بيان لها، أن الانفجار وقع أثناء مسير السيارة.

وأضاف البيان، “كانت تقل السيارة 3 سوريين قتل اثنين منهم وأصيب آخر نقل على أثرها إلى المستشفى.

ولفت إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة مصنعة يدوية كانت في السيارة.

وبيّنت ولاية هطاي، أنه يتم التحقيق في صلات الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في السيارة.

وشددت أن كافة الوحدات المعنية تعمل من أجل الكشف عن ملابسات الانفجار.

الأناضول