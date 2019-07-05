روسيا – أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن نحو 64% من المواطنين الروس راضون عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، كما أجاب حوالي 72% بشكل إيجابي على سؤال عن ثقتهم ببوتين.

ووفقا للاستطلاع، فقد قيم المشاركون فيه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف والحكومة الروسية بـ 36.3% و40.9% على التوالي، فيما أجاب 35.9% من الروس بالإيجاب على سؤال عن الثقة برئيس الوزراء بالإيجاب.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 35% من المواطنين يثقون بـ أداء زعيمي الحزبين الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، والشيوعي الروسي، غينادي زوغانوف، لكل منهما، فيما حصل زعيم حزب “روسيا العادلة” سيرغي ميرونوف على ثقة 28.8% من المشاركين في الاستطلاع.

وطرح معدو الاستطلاع السؤال التالي: “إذا كنا نتحدث عن السياسيين، فمن تثق به، ومن لا تثق به، في حل قضايا الدولة المهمة”؟ وكان ينبغي على المجيبين أنفسهم ذكر من هي الشخصيات السياسية.

وجاءت النتيجة أن من بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 30.4% عن ثقتهم في الرئيس الروسي، و13.9% في وزير الدفاع سيرغي شويغو، و10.5% في وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حين كشفت النتيجة أن 24.6% من الروس لا يثقون بميدفيديف.

كما أظهر المسح، أن مستوى التأييد لحزب روسيا الموحدة الحاكم، بين الروس 33.6%، فيما حصل الحزب الشيوعي الروسي على تأييد 15.1% من المشاركين في الاستطلاع، كما حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على 12% وروسيا العادلة على 6.3%.

وقد أجرى مركز أبحاث الرأي العام الروسي المسح في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، بمشاركة المواطنين الروس الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأجري المسح من خلال الاتصال هاتفيا بعينة عشوائية مكونة من 11.2 ألف شخص، تم اختيارهم من قاعدتين لأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة.

ووفقا لمعدي المسح، فإن الحد الأقصى لحجم الخطأ مع احتمال 95% لا يتجاوز 1%.

المصدر: نوفوستي