الكويت – أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ 2015، بشكل نهائي.

ووفقًا لبيان نشرته وسائل إعلام كويتية، “تم رفع الإيقاف الرياضي بشكل كلي على الكويت استنادًا إلى نجاح خارطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية”.

من جانبه بارك وزير الإعلام ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب محمد الجبري، رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية قائلًا في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “مبروك للكويت رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي”.

وكانت الأولمبية الدولية، علقت النشاط الرياضي الكويتي في أواخر عام 2015 بحجة تدخل الحكومة في الشأن الرياضي، وعدم تماشي القوانين الرياضية مع الميثاق الأولمبي.

بعدها قررت اللجنة الأولمبية رفع التعليق بشكل جزئي إلى حين تنفيذ خارطة الطريق، قبل أن ترفع التعليق بشكل نهائي اليوم.

الأناضول