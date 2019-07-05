ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن دول العالم تدرك جيداً من يقاتل بجانب حكومة الوفاق الوطني.

الدرسي لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة إلى أن من يقاتل بجانب حكومة الوفاق هي عبارة عن خليط من المجموعات الإرهابية التي قاتلت في العراق وسوريا داخل طرابلس فضلاً عن مجموعات أخرى تتبع جماعة الإخوان وتدين بالولاء لها وهي ليست تحت سلطة الدولة بل تتبع زعماءها وقادة الجماعة الذين يقيمون خارج البلاد بالإضافة إلى مجموعات إجرامية نشأت وترعرعت في ظل الفوضى التي سادت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير،على حد تعبيره.

الدرسي قال إن سيطرة الميليشيات المسلحة تمثل العقبة الكبيرة في طريق الإستقرار السياسي والاقتصادي ، مؤكداً أن تحرير طرابلس سيؤدي إلى الاستقرار المنشود والذي يعقبه بلا شك الذهاب لإنتخابات رئاسية وتشريعية والاستفتاء على الدستور.

وطالب عضو مجلس النواب بموقف واضح وصريح من الجامعة العربية تجاه التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي الليبي،مضيفاً :”أعتقد أن موقف الجامعة العربية في هذا الأمر لن يتأخر”.

وفي سياق متصل،أعرب الدرسي في تصريح لموقع “المختار العربي”اليوم الجمعة عن استنكاره لادعاءات حكومة الوفاق أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قام بقصف مركز تاجوراء للهجرة غير الشرعية.

وتساءل الدرسي :”ما ھي مصلحة الجیش اللیبي من قصف مرکز المھاجرین غیر الشرعیین في طرابلس؟”،مضيفا ” الکل یعلم أن الجیش ومنذ الفترۃ السابقة کان یستھدف تمرکزات الفصائل المسلحة في منطقة تاجوراء غرب طرابلس”.

وأكد الدرسي أن هذه المجزرة مفتعلة من أسماهم بـ”مليشيات الوفاق”بسبب الضغط الھائل الذي قام به الجیش مؤخرا في کافة محاور القتال وتقھقر قوات الوفاق أمام ضربات الجیش ما دفعھم لاختلاق وفبرکة ھذہ المجزرۃ لتشوية صورة الجيش.

وإختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول:”ما یعزز اعتقادي ما ضرب به مسؤول أممي وشھادات بعض المھاجرین في موقع القصف بأن حراس المرکز منعوھم من مغادرۃ المرکز وقاموا بالرمایة علیھم”،معرباً عن دهشته من عدم وجود جریح واحد من حراس المرکز ما یعزز القول بتورط مليشيات الوفاق في هذه المجزرة.