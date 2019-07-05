ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن حكومة الوفاق فقدت الدعم الدولي وذلك بعد الاجتماع الأخير الذي جمع المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بسبب عدم وفاء الأخير بوعوده أمام المجتمع الدولي واستمرار تحالفه ودعمه للمليشيات المتطرفة منها المصنفة إرهابية.

السعيدي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أن تحرير الجيش للعاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المتطرفة واجب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان الذي يعد الجسم الشرعي في البلاد سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير طرابلس شريطة تمرير الحكومة عبر قبة البرلمان وكذلك إعادة كتابة مشروع الدستور ومن ثم الذهاب لانتخابات.