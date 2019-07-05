العراق – اتهم عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني “متنفّذين في الدولة” بـ”حماية” تجار مخدرات، وحذّر مما أسماها “مراكز الفساد” في العاصمة بغداد.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينية في كربلاء إن “ظاهرة المخدرات من أكثر المشاكل الاجتماعية خطورة إذا لم توضع لها معالجات، وتناميها بشكل سريع يدعو إلى القلق البالغ”.

وأضاف أن “ترويج المخدرات يجري بين فئة الشباب والشابات لاستنزاف طاقاتهم وإماتة هذه الأمة باعتبارهم الشريحة الأكثر فعالية فيها”.

وأشار إلى أن “الترويج للمخدرات يجري بأساليب خادعة وماكرة وجاذبة بنفس الوقت، منها تقديم الحبوب المخدرة لتخفيف التوتر والاكتئاب والاضطراب عند بعض الشباب لإيقاعه في فخ المخدرات في ما بعد”.

ودعا الكربلائي إلى “مزيد من الاهتمام ووضع معالجات للظاهرة من قبل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني”.

المصدر: RT