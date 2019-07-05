ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق عندما كانت تقصف أهدافاً في مدينة ترهونة الخاضعة لسيطرة الجيش.

العميد المحجوب أوضح في تصريح لـ”قناة الحرة” أمس الخميس أن الطيارين قتلا أثناء سقوط الطائرة في ضواحي مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش الوطني يحافظ على نقاطه العسكرية في ضواحي العاصمة طرابلس.

وفي سياق متصل، قال العميد المحجوب في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الجمعة إن استهداف المليشيات للمهاجرين يدل على همجيتها ودمويتها.

وتابع:” أن قتل المهاجرين بالرصاص لغرض زيادة عدد الضحايا يدل على همجية هذه المليشيات وعدم تقديرها لقيمة الإنسان وآدميته وحقوقه”

العميد المحجوب شدد على أن هذه المليشيات لا تتورع عن القيام بهذه الأعمال بدءا من القصف العشوائي إلى غلق صمامات الماء على العاصمة ثم قطع الكهرباء وقصف المدنيين جويا وقتل الجرحى في المستشفيات.