ليبيا – قال رئيس ركن السلاح الجوي بالقيادة العامة الفريق صقر الجروشي إن الكلية الجوية مصراتة خسرت أغلب طائراتها القتالية في معاركها ضد الجيش.

الفريق الجروشي أشار في إتصال هاتفي مع صحيفة العنوان أمس الخميس إلى إن مليشيات مصراتة تستخدم أحد مرافق القوات الجوية استخدام غير قانوني لمصلحة الخارجين على القانون ويحملون فكر متطرف وتتخذ من مدينة مصراتة مقراً لها.

وأكد الفريق الجروشي أن أغلب الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية غرب ليبيا إنضموا إلى القوات المسلحة وجزء بسيط منهم التزم بيته أو غادر إلى تونس مع أفراد عائلته خوفاً من استهدافهم أو القبض عليهم مما أضطر مليشيات مصراتة للاستعانة بالمرتزقة الأجانب لتشغيل وصيانة الطائرات الموجودة في مطار الكلية الجوية حيث تم القبض على البعض منهم سابقاً.

وأضاف أن عدد الطائرات التي خسرتها مليشيات مصراتة بلغ 6 طائرات على النحو التالي :”طائرتين من نوع L39،طائرتين من نوع ميراج F1، طائرة من نوع ميغ 25 وأخرى من نوع ميغ 23″، مردفاً :” تم أسقاطها جميعاً بفضل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة لانها لطالما كانت تستهدف مواقع المدنيين في محيط طرابلس وتقتل العائلات الآمنة في البيوت والطرقات العامة وكان لابد من سرعة تحييد هذه الطائرات التي تسيطر عليها العصابات المسلحة والخارجة عن القانون وسلطة الدولة الليبية”.

وشدد رئيس أركان القوات الجوية على ضرورة إستكمال تحرير الوطن من الإرهاب والعصابات المسلحة وفق الخطة العامة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وأن حكم ليبيا لايتم بالتعاون مع المليشيات والعصابات وقهر وإهانة الشعب الليبي،مستدركاً :”لن تستطيع مدينة واحدة السيطرة ليبيا مهما زين لها تنظيم الإخوان الإرهابي ذلك فلن تكون هناك خلافة إسلامية ولا دولة لداعش في بلادنا”.

رئيس أركان القوات الجوية حذر عناصر المليشيات ومن تعاون معهم بمحاكمتهم عسكرياً وفق القانون العسكري الوطني ووفق ما تنص عليه حالة الطوارئ والنفير العام في البلاد .