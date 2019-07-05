ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب إن الميليشيات قامت بقصف المأوى بقذائف الهاون وهدمت جزءاً منه على رؤوس المهاجرين لتتهم الجيش الوطني بذلك وهو براء من تلك الجريمة.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش لم يقم بقصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، لافتاً إلى أن العالم اليوم يمتلك من الإمكانيات التقنية بما في ذلك الأقمار الاصطناعية ما يسمح له بتحديد تفاصيل العملية والطرف الذي نفذها خصوصاً أن الجيش لم يسبق له أن تورط في استهداف المدنيين عكس الميليشيات التي نفذت عشرات الجرائم سواء في طرابلس أو غيرها من المدن والقرى.

وأشار الميهوب إلى أن لدى القوات المسلحة إحداثيات دقيقة بمختلف المواقع التي يستهدفها سلاح الجو ولم يحدث أن أعلن عن مقتل مدني واحد في قصف قام به طيران الجيش خلال عملية “طوفان الكرامة” أو غيرها من العمليات، مردفاً أن الهدف من العملية كان إلصاقها بالجيش الوطني لتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي عليه.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول إن جرائم الميليشيات لا حدود لها ويبدو أنها استمرت فيها وهي لا تستثني أحداً من ذلك سواء عسكريين أو مدنيين ليبيين أو أجانب كباراً أو صغاراً.