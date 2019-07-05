الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 3.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة، استقر عند 3.6 بالمائة في مايو/أيار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق عليه، والأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 1969.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 ألف فرصة عمل في الشهر الماضي.

وأوضح البيان أنه جرى توفير الوظائف في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية ، والرعاية الصحية ، والنقل والتخزين.

وارتفع متوسط الأجر الذي يمنح للعاملين في الولايات المتحدة بمقدار 6 سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 27.9 دولار في الساعة، واستقر متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.4 ساعة خلال الشهر الماضي.

الأناضول