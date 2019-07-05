إيطاليا – قرر جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي المخضرم العائد لكنف يوفنتوس، التخلي طواعية عن شارة قيادة الفريق والقميص رقم 1، فور عودته إلى ملعب “أليانز”، الخميس.

وأعلن نادي “السيدة العجوز” عودة، الحارس البالغ 41 عاما، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي.

وأكد بوفون اختياره ارتداء القميص رقم 77، ليترك رقمه السابق للحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وصرح بوفون،: “تشيزني أراد منحي القميص رقم 1، وعرض كيليني علي شارة القيادة، لكني لست الشخص الذي يجرد الآخرين من حقوقهم، أنا هنا لتقديم كافة جهودي كما فعلت دائما مع الفريق، فهذا بيتي”.

ويأتى اختيار بوفون للرقم 77 مع يوفنتوس، وهو الرقم نفسه الذي ظهر به في بداية مشواره مع فريقه الأول بارما، والذي انتقل منه إلى “اليوفي” عام 2001.

وأضاف: ” أعتقد أن علي أن آخذ الرقم 77 هو تاريخي الذي بدأت به مع بارما، وأحضرني إلى يوفنتوس”.

ولعب بوفون بقميص “اليوفي” لمدة 17 سنة، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات، لكنه لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم وصوله للمباراة النهائية 3 مرات.

المصدر: وكالات