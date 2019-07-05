تونس.. تراجع معدل التضخم إلى 6.8 بالمئة في يونيو

تونس.. تراجع معدل التضخم إلى 6.8 بالمئة في يونيو

تونس – تراجعت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تونس إلى 6.8 بالمئة في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 7 بالمئة في الشهر السابق له.

وقال المعهد الوطني للإحصاء بتونس ( حكومي) في بيان، الجمعة، إن التراجع يعود إلى ” انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7.3 بالمئة إلى 6 بالمَئة”.

وسجل معدل التضخم السنوي بتونس 6.9 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 7.1 بالمئة في الشهر السابق له، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، قرّر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة في حدود 7.75 بالمائة.

وكان المركزي التونسي قد رفع في فبراير/شباط الماضي، نسبة الفائدة بواحد بالمئة من 6.75 بالمائة إلى 7.75 بالمائة.

الأناضول