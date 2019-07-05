فلسطين – أكد علماء آثار، إنهم استطاعوا أن يكشفوا “حقائق جينية مهمة” بشأن الفلسطينيين القدامى تعود إلى آلاف السنين، وذلك بعد العثور على رفات ثمينة في مدينة عسقلان جنوب فلسطين.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون إسرائيليون من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، ونشرتها مجلة “ساينس أدفانسز” على عينات الحمض النووي المستخلصة من رفات 10 أشخاص عاشوا ودفنوا في عسقلان.

وحسب الدراسة، فقد أظهر فحص الحمض النووي على تلك الرفات أنها تحمل البصمة الوراثية الأوروبية، في إشارة إلى الفلستيين القادمين من اليونان، والذين أعطوا لفلسطين اسمها بعدما عاشوا بين الكنعانيين، واندمجوا بينهم حتى غابت صفاتهم الوراثية مع تزايد زواجهم مع الكنعانيين سكان البلاد الأصليين.

وتحدد الدراسة وصول الفلستيين إلى أرض كنعان في العصر البرونزي قبل ما يزيد عن 3 آلاف سنة.

المصدر: livescienc