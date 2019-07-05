مصر – تحدث الممثل الشاب علي ربيع عن إعلان فرقة “مسرح مصر” بقيادة أشرف عبد الباقي، بانتهاء العروض بتقديم الموسم السابع والأخيرة منه.

وقال ربيع: “اجتمعنا مع أشرف عبد الباقي وطالبنا بالتركيز في الموسم الجديد من أجل أن يخرج بشكل لائق ويكون عند حسن ظن الجمهور بهم، كما أنه سيكون الموسم الأخير في حالة عدم تحقيق نجاح يوازي ما حققناه خلال المواسم السابقة”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” على قناة TEN: “لو وجدنا نصوص مسرحية على نفس المستوى أعتقد أنه لن يوقف أحد هذا النجاح، ولا حقيقة لما ردده البعض أن مسرح مصر أصبح لا يتسع لنجوم الفرقة في الوقت الحالي لأننا لا نتعامل معه على أنه مجرد عمل نتقاضى من خلاله مقابلاً مادياً، ولكنه يعد بمثابة مكان مولد نجوميتنا ونلتقي فيه من أجل محبتنا لبعض وذكرياتنا وللعمل الجماعي مجددا”.

وأضاف: “قدمنا 120 مسرحية حتى الآن وحرصنا على التجديد في الأفكار، ولا نريد أن نكون متواجدين من أجل الاستمرار بمواسم جديدة فقط، ونحن حققنا نجاحاً في عروض “مسرح مصر” بشكل لا يتوقعه أحد، ووصلنا للعالم كله، ولو كان الموسم السابع هو الختام، ولم نقدم مواسم أخرى، سأخوض تجربة عمل مسرحي جديد”

وكان الفنان أشرف عبد الباقي أعلن عن خبر حزين لجمهور “مسرح مصر”، بعدما كشف عن بدء تحضيرات الموسم السابع والأخير، من خلال فيديو ظهر فيه برفقة بعض أبطال فرقته المسرحية.

وسائل اعلام مصرية