ليبيا – بحث الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا.

بيان قصر الرئاسة الإيطالية قال وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن المخاوف تعود في المقام الأول إلى عودة ظهور الإرهاب الذي تم هزمه في سورياً أصلاً.

وأضاف البيان أنه من الجانب الإيطالي تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا سواء بالنسبة لإيطاليا أو لأوروبا بشكل عام ،مشدداً على ضرورة الحاجة إلى تجاوز الجمود الحالي وبالتالي إعادة إطلاق عمل المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة.

بيان قصر الرئاسة الإيطالية أوضح:”أما من الجانب الروسي فقد تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق حل سياسي بسبب تباين مواقف البلدان المجاورة وذلك على الرغم من أن بوتين أكد بالطبع على التهديد الذي تشكله الأزمة الليبية من حيث خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.