ليبيا – أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري أن الحكومة تعمل في اتجاه توفير كافة احتياجات الهيئة العامة للكهرباء ، موضحاً أنها قامت بفتح اعتمادات مستندية لتوفير هذه الاحتياجات.

المسماري أشار في مداخلة هاتفية لأخبار اليوم عبر قناة الفضائية الليبية أن ما وصل لميناء بنغازي هي شحنة أولى من 7000 عمودٍ خشبي فيما ستتوالى الشحنات الأخرى تباعا في الفترة القادمة.

وأضاف أن سيطرة السراج و”مليشياته” على طرابلس وأجزاء من المنطقة الغربية هو السبب الرئيس لتذبذب الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية، مرجعا السبب إلى أنه وفي ظل الفوضى التي تعيش فيها العاصمة من المستحيل أن تنفذ أي خطط تنموية أو توفر أي خدمات.

ونوّه رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة إلى أن سيطرة القوات المسلحة على المنطقة الشرقية واسقرار الأوضاع الامنية هو ما أتاح للحكومة المؤقتة العمل بكامل طاقتها لتوفير كافة الخدمات للمواطن بالشكل المطلوب.