ليبيا – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أوردغان أمس الجمعة في قصر “دولمة باهتشة” بمدينة اسطنبول رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي تطورات الأوضاع في ليبيا والقضايا الإقليمية وآفاق التعاون بين البلدين.

وأكد السراج في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معبراً عن تقديره لموقف تركيا الرافض لما وصفه بـ”الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية حسب زعمه.



من جانبه جدد الرئسي التركي دعم بلاده لحكومة الوفاق ، داعياً لوقف ما وصفها بـ”الهجمات” التي يشنها من وصفهم بـ”قوات حفتر غير الشرعية” (القوات المسلحة الليبية) .



وقال أردوغان إن بلاده تقف مع ما إعتبر أنها “الحكومة الشرعية بقيادة فائز السراج” من أجل السلام والأمان والاستقرار في ليبيا على حد زعمه.