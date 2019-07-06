ليبيا – نفى رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا الأنباء المتداولة حول اجتماعِ محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير مع محافظ المصرف في البيضاء علي الحبري يوم الخميس الماضي برعاية أممية.

الآغا أكد في تصريح لقناة”218″ تابعته صحيفة المرصد على أن الحبري لم يسافر لأي وجهة، مشيراً إلى أنه يمارس مهامه بشكل اعتيادي.

يشار إلى أن الكبير قد ناقش مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز خلال الأيام الماضية ملف المراجعة الدولية للمصرف بقطبيه في طرابلس والبيضاء.