ليبيا – إستنكر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إدعاءات حكومة الوفاق بأن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قام بقصف مركز تاجوراء للهجرة غير الشرعية.

الدرسي تسائل في تصريح لـ”المختار العربي” أمس الجمعة ما ھي مصلحة الجیش من قصف مرکز المھاجرین غیر الشرعیین في طرابلس مع العلم أن الجميع یعلم بأن الجیش منذ الفترۃ السابقة کان یستھدف تمرکزات الفصائل المسلحة في منطقة تاجوراء غرب طرابلس.

وأكد على أن هذه المجزرة مفتعلة من”مليشيات الوفاق” بسبب الضغط الھائل الذي قام به الجیش مؤخراً في کافة محاور القتال وتقھقر قوات الوفاق أمام ضربات الجیش ما دفعھم لإختلاق وفبرکة ھذہ المجزرۃ لتشوية صورة الجيش.

وتابع قائلاً:” ما یعزز اعتقادي ما ضرب به مسؤول أممي وشھادات بعض المھاجرین في موقع القصف بأن حراس المرکز منعوھم من مغادرۃ المرکز وقاموا بالرمایة علیھم”، معرباً عن إستغرابه من عدم وجود جریح واحد من حراس المرکز ما یعزز القول بتورط مليشيات الوفاق في هذه المجزرة.